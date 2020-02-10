Олег МАТВЕЕВ: «Без Кадара Динамо не посыплется»

Бывший нападающий «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о кадровой ситуации в киевском «Динамо».

— Виктор Цыганков снова не обошелся без травмы. Это ослабит потенциал «Динамо»?

— Незаменимых футболистов нет. Но, по правде говоря, для нынешнего «Динамо» Цыганков — боевая единица.

— Ссылка Кадара в дубль — потеря для «Динамо»?

— Это опытный защитник, игрок сборной Венгрии, но и в отсутствие Кадара, «Динамо», думаю, не посыплется. Заменить Миколенко было бы куда более сложной задачей.

— Этот защитник, кстати, один из лучших бомбардиров команды на текущих сборах.

— Виталий быстро прогрессирует. Действует, как зрелый мастер. Это подтверждает и его гол в ворота Бораца, последнего соперника киевлян в Турции. Наряду с Матвиенко Миколенко быстро заработал место в стартовом составе своего клуба. Оба этих футболиста принесут еще немало пользу сборной Украины.