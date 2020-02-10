Динамо U-21 — Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевское «Динамо» U-21 в понедельник, 10-го февраля, проведет второй товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Белеке. Соперником «Динамо» станет «Валмиера».
Прямая трансляция поединка начнется в 10:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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