ВИДЕО. 9 промахов подряд с пенальти! Иньеста выиграл Суперкубок Японии

«Виссел Кобе» переиграл команду «Йокогама Маринос» в серии пенальти

  • 09.02.2020 23:26
  • 1732 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. 9 промахов подряд с пенальти! Иньеста выиграл Суперкубок Японии
© Twitter. Андрес Иньеста

Звездный экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе японского клуба «Виссел Кобе».

Команда выиграла Суперкубок Японии, победив чемпиона страны «Йокогама Маринос» (3:3 в основное время, 3:2 по пенальти). При счете 2:2 футболисты обеих команд не реализовали 9 пенальти подряд. Затем игрок «Виссел Кобе» забил, и команда Иньесты завоевала трофей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 10.02.2020 00:39
    0
    Заколдовали ворота!
    Но скорее такой уровень футболистов, плюс конечно хорошая игра вратаря, одно так точно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 10.02.2020 00:08
    0
    Ущипните меня. У них мяч случайно не квадратный?
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 09.02.2020 23:49
    +2
    Якась масова істерія)
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 09.02.2020 23:49
    +2
    Якась масова істерія)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.02.2020 00:39
    0
    Заколдовали ворота!
    Но скорее такой уровень футболистов, плюс конечно хорошая игра вратаря, одно так точно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 10.02.2020 00:08
    0
    Ущипните меня. У них мяч случайно не квадратный?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности