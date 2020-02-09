ВИДЕО. 9 промахов подряд с пенальти! Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Звездный экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе японского клуба «Виссел Кобе».
Команда выиграла Суперкубок Японии, победив чемпиона страны «Йокогама Маринос» (3:3 в основное время, 3:2 по пенальти). При счете 2:2 футболисты обеих команд не реализовали 9 пенальти подряд. Затем игрок «Виссел Кобе» забил, и команда Иньесты завоевала трофей.
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Источник — Sport.ua
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Но скорее такой уровень футболистов, плюс конечно хорошая игра вратаря, одно так точно
Но скорее такой уровень футболистов, плюс конечно хорошая игра вратаря, одно так точно
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