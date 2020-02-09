ФОТО. Ужасное рассечение в столкновении получил футболист Ковентри

В матче английской Лиги 1 между «Ковентри» и «Болтоном» (2:1) произошла неприятная ситуация.
21-летний полузащитник хозяев поля Каллум О'Хэйр, арендованный у «Астон Виллы», получил ужасную травму головы, когда на 56-й минуте столкнулся с защитником соперника Тотой Нсиалой.
Футболисту, который едва избежал сотрясения мозга, наложили швы в больнице, и затем он выложил в Твиттер ужасные фото.
Big win🤕 pic.twitter.com/Ov7hyo8j0B— Callum O'Hare (@CalOhare) February 8, 2020
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Источник — Twitter
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