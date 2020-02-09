ФОТО. Ужасное рассечение в столкновении получил футболист Ковентри

В матче английской Лиги 1 между «Ковентри» и «Болтоном» (2:1) произошла неприятная ситуация.

21-летний полузащитник хозяев поля Каллум О'Хэйр, арендованный у «Астон Виллы», получил ужасную травму головы, когда на 56-й минуте столкнулся с защитником соперника Тотой Нсиалой.

Футболисту, который едва избежал сотрясения мозга, наложили швы в больнице, и затем он выложил в Твиттер ужасные фото.