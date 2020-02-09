ВИДЕО. Вратарь в Саудовской Аравии в концовке взял пенальти и забил сам

Интересный случай произошел в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» играл против клуба «Аль-Рашид». Героем матча стал голкипер хозяев Абдулла Майюф.

При счете 2:1 вратарь на 89-й минуте взял пенальти и затем забил сам решающий 11-метровый удар в компенсированное время на 90+6 мин.