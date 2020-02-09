Лунин - в основе Овьедо на матч чемпионата Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин после перехода в аренду в «Овьедо» продолжает стабильно выходить в основном составе.
Аутсайдер Сегунды сегодня на выезде сыграет с «Райо Вальекано». Старт встречи в 19:15.
Команда Лунина занимает в чемпионате 19-е место.
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Источник — Sport.ua
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