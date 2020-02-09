Роман САНЖАР: «Карпаты еще не готовы, нужно доукомплектоваться»

«Карпаты» проводят подготовку ко второй части сезона в Турции, а наставник Роман Санжар считает, что команде еще предстоит много работы.

«Не могу сказать, что на этот момент всем доволен. Были ошибки и тактические, и индивидуальные, и командные. Мы проделали большую работу, команда добавляет. Мы еще не полностью готовы к сезону».

«Нужно доукомплектоваться, продолжать работать и набирать кондиции. Не сомневаюсь, что мы выйдем на свой уровень», - сказал Санжар.

«Карпаты» занимают в УПЛ последнее место, а из-за финансовых проблем команду покинула группа ведущих игроков.