Бойко, Шапаренко и Русин - в основе Динамо на контрольный матч

Киевляне проведут спарринг в Турции

  • 09.02.2020 15:02
  • 1219 просмотров
  • 3 комментария
Бойко, Шапаренко и Русин - в основе Динамо на контрольный матч
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в воскресенье проведет очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником будет боснийский «Борац».

Стал известен стартовый состав киевлян на игру.

Динамо: Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Шапаренко, Русин.

Старт в 16:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 15:36
    0
    pe4onyi, 09.02.2020 15:24
    зачему бойку держат....это же днища столько привезла ...просто откаты в системе дк не заканчиваются
    Купи его контракт, раз ты такой умный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 15:30
    +1
    Шапа с Мишей в составе. Интересно кто справа играть будет.????
    Состав нравится
    Ссылка
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 09.02.2020 15:24
    -1
    зачему бойку держат....это же днища столько привезла ...просто откаты в системе дк не заканчиваются
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 15:30
    +1
    Шапа с Мишей в составе. Интересно кто справа играть будет.????
    Состав нравится
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 15:36
    0
    pe4onyi, 09.02.2020 15:24
    зачему бойку держат....это же днища столько привезла ...просто откаты в системе дк не заканчиваются
    Купи его контракт, раз ты такой умный
    Ссылка
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