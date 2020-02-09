Бойко, Шапаренко и Русин - в основе Динамо на контрольный матч

«Динамо» в воскресенье проведет очередной спарринг на сборе в Турции. Соперником будет боснийский «Борац».
Стал известен стартовый состав киевлян на игру.
Динамо: Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Шапаренко, Русин.
Старт в 16:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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