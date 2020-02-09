Бывший защитник Динамо продлил контракт со Спартаком

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с московским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2021-го года.

Ещенко защищает цвета «Спартака» с лета 2016-го года. За это время он провел за «Спартак» 86 матчей. В 2017-м году футболист в составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

С 2006-го по 2011-й годы контракт Ещенко принадлежал киевскому «Динамо».