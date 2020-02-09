Бывший защитник Динамо продлил контракт со Спартаком

Новое соглашение Андрея Ещенко с московским клубом рассчитано до 2021-го года

  • 09.02.2020 13:38
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Бывший защитник Динамо продлил контракт со Спартаком
© ФК Спартак Москва

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с московским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2021-го года.

Ещенко защищает цвета «Спартака» с лета 2016-го года. За это время он провел за «Спартак» 86 матчей. В 2017-м году футболист в составе «красно-белых» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

С 2006-го по 2011-й годы контракт Ещенко принадлежал киевскому «Динамо».

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Источник — ФК Спартак Москва

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