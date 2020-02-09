Динамо дозаявило четверых игроков на Юношескую лигу УЕФА

Киевское «Динамо» внесло изменения в заявку игроков на Юношескую Лигу УЕФА.

Для участия в турнире дозаявлены четверо игроков — Максим Дячук, Денис Игнатенко, Назар Волошин, Кирилл Попов. Игроки также были внесены и в заявку команды на матчи чемпионатов U-19, U-21 и Премьер-лиги.

Два футболиста были исключены из заявки — Даниил Червинский, который покинул клуб, а также Артем Кулаковский.

Преодолев осеннюю часть турнира, «бело-синие» вышли в плей-офф, где встретятся с загребским «Динамо» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, в среду, 12 февраля. Игра начнется в 17:00.