Динамо дозаявило четверых игроков на Юношескую лигу УЕФА

Киевское «Динамо» внесло изменения в заявку игроков на Юношескую Лигу УЕФА.
Для участия в турнире дозаявлены четверо игроков — Максим Дячук, Денис Игнатенко, Назар Волошин, Кирилл Попов. Игроки также были внесены и в заявку команды на матчи чемпионатов U-19, U-21 и Премьер-лиги.
Два футболиста были исключены из заявки — Даниил Червинский, который покинул клуб, а также Артем Кулаковский.
Преодолев осеннюю часть турнира, «бело-синие» вышли в плей-офф, где встретятся с загребским «Динамо» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, в среду, 12 февраля. Игра начнется в 17:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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