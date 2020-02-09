ПСВ — Виллем II — 3:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 22-го тура чемпионата Нидерландов по футболу ПСВ дома разгромил «Виллем II» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСВ — Виллем II — 3:0
Голы: Дюмфрис, 32, Томас, 70, Ндайишимий, 90
Лучшие моменты матча ПСВ Эйндховен - Виллем-II
|90'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Майк Ндайишимий (Виллем-II).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Томас (ПСВ Эйндховен).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (ПСВ Эйндховен).
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Источник — Sport.ua
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