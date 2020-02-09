Серена Уильямс впервые проиграла за сборную США

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс потерпела свое первое поражение в матчах за сборную США. Уильямс проиграла латвийской спортсменке Анастасии Севастовой в поединке Кубка Федерации (6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Несмотря на это поражение, сборная США вышла в финальную стадию Кубка Федерации, которая состоится с 14-го по 19-е апреля.