Никита БУРДА: «Иностранцы приходят в Динамо зарабатывать»

Футболист украинской команды рассказал, зачем легионеры переходят в киевский клуб

  • 09.02.2020 10:27
  • 900 просмотров
  • 3 комментария
Никита БУРДА: «Иностранцы приходят в Динамо зарабатывать»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

24-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда рассказал, зачем иностранные игроки приходят в киевский клуб.

«А как мы можем повлиять на человека? Никак. Для чего иностранец приходит в «Динамо»? Естественно, заработать. Так было, есть и будет. Но какая разница, куда он тратит свои деньги. Хочет ездить на «Бентли» — это его право! Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу», — отметил Бурда.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.02.2020 10:45
    0
    Виталий Жалыбин, 09.02.2020 10:43
    а бурда зарплату неполучает?
    Судя по зарплатной ведомости он за идею.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 10:44
    0
    Все правильно говорит Никита
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 09.02.2020 10:43
    +1
    а бурда зарплату неполучает?
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 09.02.2020 10:43
    +1
    а бурда зарплату неполучает?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.02.2020 10:45
    0
    Виталий Жалыбин, 09.02.2020 10:43
    а бурда зарплату неполучает?
    Судя по зарплатной ведомости он за идею.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 10:44
    0
    Все правильно говорит Никита
    Ссылка
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