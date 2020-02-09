Никита БУРДА: «Иностранцы приходят в Динамо зарабатывать»

24-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда рассказал, зачем иностранные игроки приходят в киевский клуб.

«А как мы можем повлиять на человека? Никак. Для чего иностранец приходит в «Динамо»? Естественно, заработать. Так было, есть и будет. Но какая разница, куда он тратит свои деньги. Хочет ездить на «Бентли» — это его право! Главное, чтобы он приносил пользу команде и ответственно относился к делу», — отметил Бурда.