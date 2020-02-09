Юрий МАКСИМОВ: «Каждый должен заработать место в составе»

Наставник «Ворсклы» рассказал о трансферной политике команды

  • 09.02.2020 09:42
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Юрий МАКСИМОВ: «Каждый должен заработать место в составе»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о трансферах команды перед второй частью сезона.

— Приход в «Ворсклу» опытных Владислава Кулача и Руслана Степанюка вас обрадовал? Они способны усилить атаку?
— Посмотрим на них в чемпионате Украины, а не на сборах. Сейчас идет черновая работа. Нам удалось с ними договориться, и это хорошо. Кулач и Степанюк получили свое время в спаррингах, играли, набирали форму. Однако, повторюсь, важнее будет то, как они себя проявят в УПЛ.

— Подписание Опанасенко было жизненно важно для «Ворсклы»?
— Да, он нужен команде. Но гарантированного места в основе Опанасенко иметь не будет. Каждый из футболистов нашей команды должен заработать место в составе. У нас 25 человек трудятся, и все имеют шанс стать основными.

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Источник — zbirna.com

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