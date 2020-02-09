Сергей РЕБРОВ: «Мы наслаждались игрой сборной Украины»

Специалист поделился ожиданиями от выступления украинской команды на Евро-2020

  • 09.02.2020 09:13
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Сергей РЕБРОВ: «Мы наслаждались игрой сборной Украины»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Важно, чтобы все лидеры подошли к турниру в хорошем состоянии. Думаю, головной боли сейчас хватает, но я надеюсь, что тот же Рома Яремчук и все остальные успеют восстановиться и набрать форму. У ребят есть цель — сыграть на чемпионате Европы. Многие из них впервые поедут на такой форум.

Прогнозировать выступление команды Андрея Шевченко я не буду. В прошлом году все мы наслаждались не только результатами, но и игрой нашей сборной, и теперь важно все это сохранить и приумножить. Аппетит приходит во время еды. Правда, нужно понимать, что финальный раунд ЧЕ — это совсем другой уровень. Большой плюс, что сборная Украины почти наполовину составлена из футболистов, выступающих в европейских клубах. Так что этого чемпионата можно ждать с оптимизмом», — считает Ребров.

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Источник — zbirna.com

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