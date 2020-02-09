Динамо — Борац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 9-го февраля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «Динамо» станет «Борац».
Прямая трансляция поединка начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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