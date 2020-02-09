ВИДЕО. Динамо в Турции: игровая тренировка

Вечернее занятие «Динамо» в субботу, 8-го февраля, было игровым, в частности, оно включало в себя работу над контролем мяча и тактическое упражнение 8х8 с двумя нейтральными, а в паузах — много ударов по воротам.

Эти наработки придется применять в матче с командой «Борац» (Баня-Лука), представляющий Премьер-Лигу Боснии и Герцеговины.