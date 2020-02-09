Бенфика проиграла Порту. Соперник Шахтера прервал невероятную серию

Пока «Шахтер» на сборе в Турции готовится к матчам плей-офф Лиги Европы, «Бенфика» держала серию игр без поражений и уверенно лидировала в чемпионате Португалии.

Однако в субботу «Орлы» на выезде играли с «Порту». «Драконы» на своем поле победили 3:2, нанеся сопернику первое поражение с 5-го ноября (17 матчей). В чемпионате «Бенфика» не проигрывала с августа, когда уступила как раз «Порту».

«Орлы» все еще лидируют, но «Порту» сократил отставание до 4-х очков.

Первый матч «Шахтер» - «Бенфика» состоится 20-го февраля.

Порту - Бенфика 3:2

Голы: Оливейра, 10, Теллес, 38 (с пен), Диас, 44 (в свои ворота) - Винисиус, 18, 50

Порту: Марчесин, Корона, Пепе (Мбемба, 69), Маркано, Теллес, Отавио (Феррейра, 85), Оливейра, Урибе, Диас, Марега (Манафа, 81), Соареш

Бенфика: Влаходимос, Алмейда (Диего, 85), Рубен Диас, Ферро, Гримальдо, Вайгль (Самариа, 76), Таарабт (Сеферович, 66), Пиццы, Чикиньо, Силва, Винисиус