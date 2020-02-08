Сергей БОЛБАТ: «Шахтер эффективно подготовился к матчам с Бенфикой»

Игрок прокомментировал контрольный матч

  • 08.02.2020 22:17
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Сергей БОЛБАТ: «Шахтер эффективно подготовился к матчам с Бенфикой»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат поделился впечатлениями от контрольного матча с «Олимпией» (3:1).

– Хороший спарринг получился. Я бы сказал, неплохая тренировка. Здорово, что удалось выиграть, но учитывая очень холодную погоду, то главный итог – закончили матч без травм. Что до самой игры, то мы выходили на второй тайм с установкой еще прибавлять и больше давить на соперника, чтобы забить. Отрабатывали в поединке высокий прессинг, и как раз во второй половине это удалось. Нужно было идти вперед и побеждать, потому провели очень атакующий тайм.

– Концовка матча особенно удалась?
– Ну да, все голы получились красивыми: и Алан классно разобрался, Жека здорово положил со штрафного, Жуниор хорошо забил. Молодцы, поздравляю ребят с такими мячами!

– Какие общие впечатления от зимних сборов?
– Очень хорошо провели сборы. Для нас они были необычными, потому что мало беговых занятий, а больше с мячом. В каждой тренировке акцент был на игровых упражнениях, отрабатывали тактику и прессинг. Думаю, эффективно провели подготовку ко второй части сезона, и в частности к матчам с «Бенфикой».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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