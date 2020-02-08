Украина U-17 обыграла Бельгию

Сборная Украины U-17 продолжает тренировочный сбор в Испании, в рамках которого команда Александра Петракова обыграла Бельгию со счетом 1:0.
Ранее команда сыграла 0:0 с Англией. С англичанами Украина сыграет еще один матч 10-го февраля.
Украина U-17 готовится к мартовским решающим матчам отбора Евро-2020.
Украина - Бельгия 1:0
Гол: Денис Шостак, 40
Украина: Исенко (Пузанков, 46), Козык, Мампасси, Булеза (Танчак, 79), Савчук (Роман, 70), Лебедев (Очеретько, 56), Микитишин (Хлань, 56), Капинус (Кононов, 70), Шубин (Хромей, 70), Денис Шостак (Довгань, 79), Дмитрий Шостак
Источник — Украинская ассоциация футбола
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