ВИДЕО. Гол Руслана Малиновского в ворота Фиорентины

В матче чемпионата Италии в составе «Аталанты» отличился украинский хавбек Руслан Малиновский, который вывел свою команду вперед 2:1 в игре с «Фиорентиной».
Футболист вышел на замену на 64-й минуте, а забил на 72-й.
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Источник — Sport.ua
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