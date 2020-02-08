ВИДЕО. Гол Руслана Малиновского в ворота Фиорентины

Украинец отличился дальним ударом

  • 08.02.2020 17:40
  • 6639 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гол Руслана Малиновского в ворота Фиорентины
© atalanta.it

В матче чемпионата Италии в составе «Аталанты» отличился украинский хавбек Руслан Малиновский, который вывел свою команду вперед 2:1 в игре с «Фиорентиной».

Футболист вышел на замену на 64-й минуте, а забил на 72-й.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 08.02.2020 18:14
    +2
    Саша Зардунов, 08.02.2020 17:45
    Удар конечно классный. Но вратарь мог бы взять
    а мог и не взять... и не взял...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 17:46
    +2
    Молодец. У Гасперини обойма 14 человек он основой игрок.
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    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.02.2020 17:45
    +1
    Удар конечно классный. Но вратарь мог бы взять
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 08.02.2020 18:14
    +2
    Саша Зардунов, 08.02.2020 17:45
    Удар конечно классный. Но вратарь мог бы взять
    а мог и не взять... и не взял...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.02.2020 17:46
    +2
    Молодец. У Гасперини обойма 14 человек он основой игрок.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.02.2020 17:45
    +1
    Удар конечно классный. Но вратарь мог бы взять
    Ссылка
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