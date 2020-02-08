КРАВЧЕНКО: «В Днепр-1 пришло чуть и не половина команды, но это к лучшему»

Хавбек «Днепра-1» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 08.02.2020 14:01
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КРАВЧЕНКО: «В Днепр-1 пришло чуть и не половина команды, но это к лучшему»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко прокомментировал текущую позицию своей команды в чемпионате Украины, а также высказался относительно её кадровых изменений, происходящих в период зимнего межсезонья.

«Результаты говорят о том, что не всё у нас в порядке. Восьмое место в турнирной таблица для «Днепра-1» — это, думаю, не очень хорошо. Судя по происходящим изменениям, тренерский штаб, руководство сделали выводы, анализ, и решили усиливать команду, что сейчас и происходит.

Это постоянный процесс в футболе. Но сейчас немного непривычно, конечно, ведь пришло чуть ли не половина команды — 6 новичков. Но я уверен, что это к лучшему, потому что пришли хорошие футболисты. Мы станем сильнее.

Руководство и тренерский штаб «Днепра-1» знают свое дело, и уверен, что они постараются вывести эту команду на тот уровень, которого заслуживает Днепр», - сказал Кравченко.

Напомним, что в данній момент «Днепр-1» работает на сборах в Турции, где проведет 5 спаррингов.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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