ВИДЕО. Виссел Кобе и Йокогама не забили 9 пенальти подряд

Суперкубок Японии закончился комичной серией пенальти

  • 08.02.2020 13:17
  • 491 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Виссел Кобе и Йокогама не забили 9 пенальти подряд
© instagram.com/andresiniesta8

Сегодня ночью «Виссел Кобе» Андреса Иньесты в Суперкубке Японии встречался с «Йокогамой». Судьба титула решалась в серии пенальти, где команды суммарно не реализовали 9 пенальти подряд:

В итоге титул завоевал «Виссел Кобе».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    russol30
    online
      russol30, 08.02.2020 13:31
    0
    Гарний фінал
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 13:26
    +1
    не знал что Иньеста ещё играет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 13:26
    +1
    не знал что Иньеста ещё играет
    Ссылка
    russol30
    online
      russol30, 08.02.2020 13:31
    0
    Гарний фінал
    Ссылка
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