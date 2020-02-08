ВИДЕО. Виссел Кобе и Йокогама не забили 9 пенальти подряд

Сегодня ночью «Виссел Кобе» Андреса Иньесты в Суперкубке Японии встречался с «Йокогамой». Судьба титула решалась в серии пенальти, где команды суммарно не реализовали 9 пенальти подряд:
В итоге титул завоевал «Виссел Кобе».
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Источник — Sport.ua
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