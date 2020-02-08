Кандидати на ЄВРО. Хто може потрапити до збірної України найближчим часом

Протягом відбору до Євро-2020 Андрій Шевченко визначив свою обойму гравців, якій довіряв і яка його не підводила. Але у футболі форс-мажор стається дуже часто. Наприклад, цієї зими ми фактично втратили Артема Бєсєдіна, на тривалий період випав Яремчук, постійно потрапляє до лазарету Ярмоленко. В якій формі ключові виконавці підійдуть до континентальної першості, сказати важко. Тож не виключено, що в останній момент Шевченку доведеться вводити до складу новачків. Канал UA-Футбол вирішив скласти свій список з гравців, які наразі є найближчим до потрапляння у національну збірну України.
Источник — UA-Football
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