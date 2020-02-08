Арсен Венгер может стать президентом Ренна

Известный французский тренер Арсен Венгер вскоре может начать работу в «Ренна».
7 февраля клуб покинул президент Оливье Летанг. Теперь, как сообщает Daily Mirror, на эту должность претендует Венгер.
В «Ренне» хотят видеть Венгера сразу в должности президента и спортивного директора. Отмечается, что сам специалист заинтересован предложением.
Напомним, что Венгер является руководителем отдела глобального развития ФИФА.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mirror
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.