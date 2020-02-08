Гент – Андерлехт – 1:1. Пластун и Безус сыграли за хозяев. Видео голов

7 февраля состоялся матч чемпионата Бельгии между й командами «Гент» и «Андерлехт». Поединок завершился со счетом 1:1. Голы забили Джонатан Дэвид, 28 (пен) – Антуан Колассен, 16.
В стартовом составе у победителей вышли на поле Роман Безус (был заменен на 63-й минуте) и Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук в матче участия не принимал из-за травмы ахилла.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1 Колассен, 16 мин.
ГОЛ! 1:1. Дэвид, 28 мин. (пенальти)
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Гент).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Колассен (Андерлехт).
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.