25-й тур
Гент
1:1
Андерлехт
07.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гент – Андерлехт – 1:1. Пластун и Безус сыграли за хозяев. Видео голов

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бельгии с участием украинцев

  • 08.02.2020 00:38
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Гент – Андерлехт – 1:1. Пластун и Безус сыграли за хозяев. Видео голов
© Twitter. Игорь Пластун

7 февраля состоялся матч чемпионата Бельгии между й командами «Гент» и «Андерлехт». Поединок завершился со счетом 1:1. Голы забили Джонатан Дэвид, 28 (пен) – Антуан Колассен, 16.

В стартовом составе у победителей вышли на поле Роман Безус (был заменен на 63-й минуте) и Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук в матче участия не принимал из-за травмы ахилла.

Видео голов и обзор матча

 

ГОЛ! 0:1 Колассен, 16 мин.

ГОЛ! 1:1. Дэвид, 28 мин. (пенальти)

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Лучшие моменты матча Гент - Андерлехт
28' ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Гент).
18' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Колассен (Андерлехт).
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Источник — Футбол 1/2/3

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