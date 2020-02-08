Гент – Андерлехт – 1:1. Пластун и Безус сыграли за хозяев. Видео голов

7 февраля состоялся матч чемпионата Бельгии между й командами «Гент» и «Андерлехт». Поединок завершился со счетом 1:1. Голы забили Джонатан Дэвид, 28 (пен) – Антуан Колассен, 16.

В стартовом составе у победителей вышли на поле Роман Безус (был заменен на 63-й минуте) и Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук в матче участия не принимал из-за травмы ахилла.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Колассен, 16 мин.

ГОЛ! 1:1. Дэвид, 28 мин. (пенальти)

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма