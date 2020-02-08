24-й тур
Анже
0:2
Лилль
07.02.2020, FT

Лилль обыграл в гостях Анже и догнал Ренн в борьбе за зону ЛЧ

7 февраля стартовал 24-й тур чемпионата Франции

  • 08.02.2020 00:59
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  • 1 комментарий
Лилль обыграл в гостях Анже и догнал Ренн в борьбе за зону ЛЧ
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7 февраля стартовал 24-й тур чемпионата Франции. «Лилль» в гостях переиграл «Анже» (2:0) и догнал «Ренн» в борьбе за зону Лиги чемпионов.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (58 очков), далее идут «Марсель» (46), «Ренн» и «Лилль» (по 40), «Монпелье» (34). 

Лига 1. 24-й тур

«Анже» – «Лилль» – 0:2

Голы: Осимхен, 14 (0:1). Ренату Санчеш, 75 (0:2).

«Анже»: Бютель, Траоре (Нинга, 73), Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Перейра Лаж, 58), Капель, Тиуб, Фюльжини, Сантамария, Алиуи (Баокен, 57).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 74), Реми (Араужу, 67), Ж.Бамба, Осимхен (Гайтан, 80).

Предупреждения: Зеки Челик, 38. Мандава, 51. Иконе, 53. Траоре, 56. Тиуб, 85. Нинга, 89.

Судья: Бастьен.

Анже. Стадион «Раймон Копа».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    neryudfew
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    neryudfew, 08.02.2020 01:38
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    neryudfew
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    neryudfew, 08.02.2020 01:38
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