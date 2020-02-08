23-й тур
Алавес
2:1
Эйбар
07.02.2020, FT

Алавес выиграл у Эйбара и оторвался от зоны вылета

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид и «Барселона»

  • 08.02.2020 00:19
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Алавес выиграл у Эйбара и оторвался от зоны вылета
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7 февраля начался 23-й тур испанской Ла Лиги. «Алавес» выиграл у «Эйбара» (2:1) и оторвался от зоны вылета.

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (49 очков), «Барселона» (46), далее идут: «Хетафе» и «Севилья» (по 39), «Валенсия» (37), «Атлетико» (36).

Ла Лига. 23-й тур

«Алавес» – «Эйбар» – 2:1

Голы: Лукас, 46 (1:0). Берк, 66 (2:0). Орельяна, 83 (2:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио Энрич.

Предупреждения: Алейш Видаль, 35. Педро Леон, 53. Ксимо Наварро, 74. Гарсия, 85. Шарлес, 90.

Судья: Прието Иглесиас.

Витория. Стадион «Мендисорроса».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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