21-й тур
Айнтрахт Ф
5:0
Аугсбург
07.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Айнтрахт отправил 5 безответных мячей в ворота Аугсбурга

7 февраля стартовал 21-й тур чемпионата Германии

  • 07.02.2020 23:42
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Айнтрахт отправил 5 безответных мячей в ворота Аугсбурга
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7 февраля стартовал 21-й тур чемпионата Германии. «Айнтрахт» отправил 5 мячей в ворота «Аугсбурга».

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (42 очка), «РБ Лейпциг» (41), «Боруссия» Д и «Боруссия» М (по 39), «Байер» и «Шальке» (по 34).

Бундеслига. 21-й тур

«Айнтрахт» – «Аугсбург» – 5:0

Голы: Чэндлер, 37 (1:0). Чэндлер, 48 (2:0). Андре Силва, 55 (3:0). Костич, 89 (4:0). Костич, 90 (5:0).

«Айнтрахт» Ф: Трапп, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н'Дика, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 84).

«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Едвай (Лихтштайнер, 74), Макс, Удуокхай, Байер, Хедира, Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 81).

Предупреждение: Н'Дика, 66.

Судья: Грефе.

Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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