Шовковский стал спортивным экспертом ТМ Parimatch

Экс-голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины попробует себя в новой роли

  • 07.02.2020 19:28
  • 1379 просмотров
  • 3 комментария
Шовковский стал спортивным экспертом ТМ Parimatch

Тренер национальной сборной Украины по футболу, легендарный футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский стал экспертом Торговой марки Parimatch. Колоссальные знания, полученные во время карьеры игрока и в тренерском составе сборной, – важные составляющие такого решения.

Основываясь на своем многолетнем опыте, Александр анализирует статистику противостояний, оценивает спортивную форму команд, а также акцентирует внимание на всех факторах, которые влияют на игроков и ситуацию на поле.

Новая роль – смелое решение для молодого тренера, который всего три года назад завершил профессиональную карьеру игрока.

«Статус эксперта – новый вызов для меня. Я рад сотрудничеству с ТМ Parimatch, которая является крупнейшим меценатом украинского спорта. Уверен, опыт и знания пригодятся мне для аналитики и оценки ситуации. Буду делиться с вами своими знаниями и прогнозами!» – отметил Александр Шовковский.

На сайте expertua.pm вы можете прочитать содержательные экспертные материалы, узнать интересные факты о любимой команде, а еще – получить другую полезную информацию от ТМ Parimatch. Первый прогноз Александр сделал на миланское дерби «Интер» – «Милан», которое состоится 9 февраля. Прочитав его на портале, можно проголосовать и узнать, совпадает ли ваше мнение с вердиктом Шовковского.

«Мы искренне рады представить начало нового проекта – «Эксперты PM». И тем более приятно, что главным экспертом в спортивном прогнозировании стал такой легендарный человек в украинском футболе как Александр Шовковский. Уверен, что синтез нашей работы позволит всем любителям спорта еще больше полюбить игру миллионов – футбол» –  прокомментировал начало сотрудничества представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Александр Шовковский будет обозревать и анализировать ТОП-игры английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, испанской ЛаЛиги, французской Лиги 1, а также еврокубков с участием грандов европейского футбола.

Шовковский – первый вратарь в истории, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти на Чемпионате мира, рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. СаШо 14 раз становился чемпионом страны и выиграл 11 Кубков Украины.

Подписаться на инстаграм эксперта: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Прочитать прогнозы эксперта: expertua.pm

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 07.02.2020 20:37
    0
    Не очень верится в наличие "аналитических способностей"
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:45
    +1
    Это случайно не марка буков?
    Их же запретили.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 07.02.2020 19:40
    -2
    Печально, сдуется контора, когда в ней - безголовые "иксперды"...
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 07.02.2020 19:45
    +1
    Это случайно не марка буков?
    Их же запретили.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 07.02.2020 20:37
    0
    Не очень верится в наличие "аналитических способностей"
    Ссылка
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