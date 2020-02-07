Динамо дозаявило форварда на чемпионат Украины

В заявку киевской команды вошел 16-летний Кирилл Попов

  • 07.02.2020 16:28
  • 5266 просмотров
  • 2 комментария
Динамо дозаявило форварда на чемпионат Украины
© Украинская правда. Кирилл Попов

Киевское «Динамо» внесло в заявку на чемпионат Украины сезона 2019/2020 16-летнего украинского нападающего Кирилла Попова.

Попов — воспитанник «Динамо», имеет в активе вызовы в сборную Украины U-17. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе «Динамо» U-21 в Турции.

Стоит отметить, что Попов заявлен за «Динамо» по списку «Б».

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Источник — УПЛ

(10 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 17:29
    0
    надеюсь Полиграфы не дадут ДК пройти через кубок в еврокубки
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.02.2020 17:03
    +2
    Вот это усиление!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 07.02.2020 17:03
    +2
    Вот это усиление!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 17:29
    0
    надеюсь Полиграфы не дадут ДК пройти через кубок в еврокубки
    Ссылка
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