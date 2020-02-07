Динамо дозаявило форварда на чемпионат Украины

Киевское «Динамо» внесло в заявку на чемпионат Украины сезона 2019/2020 16-летнего украинского нападающего Кирилла Попова.
Попов — воспитанник «Динамо», имеет в активе вызовы в сборную Украины U-17. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе «Динамо» U-21 в Турции.
Стоит отметить, что Попов заявлен за «Динамо» по списку «Б».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.