Символическая сборная первой части сезона УПЛ. Не только Динамо и Шахтер

Перед стартом второй части сезона УПЛ Wyscout составил свою версию символической сборной чемпионата Украины по итогам первой части чемпионата..
В сборную вошли не только игроки «Шахтера» и «Динамо», но и футболисты «Зари», «Десны» и «Днепра-1».
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Источник — УПЛ
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