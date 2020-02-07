Символическая сборная первой части сезона УПЛ. Не только Динамо и Шахтер

Перед стартом второй части сезона УПЛ Wyscout составил свою версию символической сборной чемпионата Украины по итогам первой части чемпионата..

В сборную вошли не только игроки «Шахтера» и «Динамо», но и футболисты «Зари», «Десны» и «Днепра-1».