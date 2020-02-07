ВИТАО: «Мне нравится холод. Украинские морозы проблемой не будут»

Защитник «Шахтера» готов бороться за место в основе

  • 07.02.2020 15:51
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  • 1 комментарий
ВИТАО: «Мне нравится холод. Украинские морозы проблемой не будут»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Витао восстановился после травмы и готовится ко второй части сезона. Бразильский игрок спокойно переносит морозы и рассчитывает закрепиться в команде.

«Немного беспокоила боль в паховой области, но ничего серьезного, все прошло достаточно быстро. Я уже восстановился и не ощущаю дискомфорта. Буду работать, чтобы получить шанс выйти на поле и сыграть за команду. Впечатления от подготовки хорошие, хотя я не привык к такому понятию, как «зимние сборы».

«Даже здесь, в Турции, достаточно прохладно по сравнению с Бразилией, но лично мне холод нравится. Я быстро адаптировался и думаю, что даже украинские морозы не станут проблемой. Готов и к конкуренции за место в составе».

«Она есть в «Шахтере» не только на моей позиции. Буду усердно трудиться и ждать момента, когда Мистер решит, что я готов играть», - сказал Витао.

В первой части сезона УПЛ игрок выступал за молодежную команду.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 07.02.2020 16:15
    0
    Особенно морозы этой зимой
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 07.02.2020 16:15
    0
    Особенно морозы этой зимой
    Ссылка
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