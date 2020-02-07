ВИТАО: «Мне нравится холод. Украинские морозы проблемой не будут»

Защитник «Шахтера» Витао восстановился после травмы и готовится ко второй части сезона. Бразильский игрок спокойно переносит морозы и рассчитывает закрепиться в команде.

«Немного беспокоила боль в паховой области, но ничего серьезного, все прошло достаточно быстро. Я уже восстановился и не ощущаю дискомфорта. Буду работать, чтобы получить шанс выйти на поле и сыграть за команду. Впечатления от подготовки хорошие, хотя я не привык к такому понятию, как «зимние сборы».

«Даже здесь, в Турции, достаточно прохладно по сравнению с Бразилией, но лично мне холод нравится. Я быстро адаптировался и думаю, что даже украинские морозы не станут проблемой. Готов и к конкуренции за место в составе».

«Она есть в «Шахтере» не только на моей позиции. Буду усердно трудиться и ждать момента, когда Мистер решит, что я готов играть», - сказал Витао.

В первой части сезона УПЛ игрок выступал за молодежную команду.