Ювентус присоединился к гонке за Ауаром

Туринский «Ювентус» присоединился к европейским топ-клубам, охотящимся за 21-летним французским полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром.

Также футболистом всерьез интересуется английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ауар провел за «Лион» 29 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе Уссема 14 матчей за сборную Франции U-21, где он забил 4 мяча.