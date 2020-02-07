ФОТО. Кем были бы знаменитые футболисты в Игре престолов?

Знаменитых футболистов представили в виде героев популярного телесериала «Игра престолов», снятого по произведениям американского писателя Джорджа Мартина.
Например, форвард «Барселоны» Антуан Гризманн стал Теоном Грейджоем, а бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джоном Сноу, одним из главных героев саги.
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Источник — Instagram
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А Гризману х.з., это вообще не про него фильм
А Гризману х.з., это вообще не про него фильм
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