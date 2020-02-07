ФОТО. Кем были бы знаменитые футболисты в Игре престолов?

Известных игроков представили в виде героев популярного сериала

  • 07.02.2020 13:44
  • 2326 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Кем были бы знаменитые футболисты в Игре престолов?
© Instagram. Криштиану Роналду

Знаменитых футболистов представили в виде героев популярного телесериала «Игра престолов», снятого по произведениям американского писателя Джорджа Мартина.

Например, форвард «Барселоны» Антуан Гризманн стал Теоном Грейджоем, а бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду — Джоном Сноу, одним из главных героев саги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What if players were Game of Thrones characters (part 2) 🔥❄

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 07.02.2020 14:29
    0
    Роналдо больше образ Артура Дейна подходит...
    А Гризману х.з., это вообще не про него фильм
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.02.2020 13:59
    0
    Ни один ни другой не подходят.
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    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 07.02.2020 14:29
    0
    Роналдо больше образ Артура Дейна подходит...
    А Гризману х.з., это вообще не про него фильм
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 07.02.2020 13:59
    0
    Ни один ни другой не подходят.
    Ссылка
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