Василий КРАВЕЦ: «Сборная Украины может замахнуться на полуфинал Евро-2020»

22-летний украинский защитник «Луго» Василий Кравец поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.
— Впереди у сборной Украины, в которую ты вызывался, Евро-2020, или ты так далеко не заглядываешь?
— Сейчас для меня главное — семья, в которой вскоре станет одним человеком больше.
— Какие перспективы ждут «сине-желтых» на чемпионате Европы?
— Не хочется делать громких заявлений, но, если сборная Украины будет находиться в хороших кондициях, то можно замахнуться и на полуфинал.
Кравец вызывался в национальную сборную Украины, но еще не успел в ней дебютировать.
Источник — zbirna.com
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