Василий КРАВЕЦ: «Сборная Украины может замахнуться на полуфинал Евро-2020»

Украинский игрок испанского «Луго» считает, что «сине-желтым» по силам успешно выступить в турнире

  • 07.02.2020 12:09
  • 600 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КРАВЕЦ: «Сборная Украины может замахнуться на полуфинал Евро-2020»
© cdlugo.com. Василий Кравец

22-летний украинский защитник «Луго» Василий Кравец поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

— Впереди у сборной Украины, в которую ты вызывался, Евро-2020, или ты так далеко не заглядываешь?
— Сейчас для меня главное — семья, в которой вскоре станет одним человеком больше.

— Какие перспективы ждут «сине-желтых» на чемпионате Европы?
— Не хочется делать громких заявлений, но, если сборная Украины будет находиться в хороших кондициях, то можно замахнуться и на полуфинал.

Кравец вызывался в национальную сборную Украины, но еще не успел в ней дебютировать.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.02.2020 12:22
    0
    Интересно сможет ли этот парниша сыграть справа в обороне?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.02.2020 12:22
    0
    Интересно сможет ли этот парниша сыграть справа в обороне?
    Ссылка
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