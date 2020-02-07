Роналду забил 50 голов в Италии на один матч позже, чем Шевченко

Звездный португалец не смог побить рекорд легендарного украинца

  • 07.02.2020 10:45
  • 2823 просмотра
  • 4 комментария
Роналду забил 50 голов в Италии на один матч позже, чем Шевченко
© УЕФА
35-летнему португальскому форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду понадобилось 70 матчей, чтобы отпраздновать 50 голов в за итальянский клуб.
 
Лучше Криштиану Роналду выступил в Италии только украинец Андрей Шевченко, которому для достижения отметки в 50 голов за «Милан» понадобилось 69 матчей.
 
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 07.02.2020 12:46
    -1
    Зачем эти сравнения? Может сравните ещё выступление этих игроков в английской премьерке: сколько Рональду забил, выступая за МанЮню и сколько Шевченко играя в Челси!
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    stalevar1250
    online
      stalevar1250, 07.02.2020 12:28
    -1
    И это при том, что Шеве было 21-25, а Кристине 35
    Но, как не крути, каждый из них герой своего времени, уважуха всем!!
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    Alex-Juve
    online
      Alex-Juve, 07.02.2020 11:45
    +1
    Это неправда. Роналдо ещё не забил 50 голов в СЕРИИ А. Он забил 50 голов за Ювентус в Серии а, кубке Италии, лиге чемпионов и Суперкубке Италии СУММАРНО
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 11:39
    0
    лусер
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    Alex-Juve
    online
      Alex-Juve, 07.02.2020 11:45
    +1
    Это неправда. Роналдо ещё не забил 50 голов в СЕРИИ А. Он забил 50 голов за Ювентус в Серии а, кубке Италии, лиге чемпионов и Суперкубке Италии СУММАРНО
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 11:39
    0
    лусер
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