Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос об интересе к нему со стороны ПСЖ.
«ПСЖ? Никаких вариантов, я хочу остаться в «Реале».
Я возвращаюсь на свой уровень как в прошлом сезоне, в котором я провёл очень хорошие январь и февраль. Хочу продолжать в том же духе и без травм», - сказал Жуниор.
В этом сезоне 19-летний бразилец провел 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что ПСЖ требует, чтобы «Реал» включил Винисиуса в любую сделку по Мбаппе.
Источник — Marca
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