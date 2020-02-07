Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ

Бразилец может войти в сделку по переходу Мбаппе в «Реал»

  • 07.02.2020 08:47
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Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ
© express.co.uk. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос об интересе к нему со стороны ПСЖ.

«ПСЖ? Никаких вариантов, я хочу остаться в «Реале».

Я возвращаюсь на свой уровень как в прошлом сезоне, в котором я провёл очень хорошие январь и февраль. Хочу продолжать в том же духе и без травм», - сказал Жуниор.

В этом сезоне 19-летний бразилец провел 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ требует, чтобы «Реал» включил Винисиуса в любую сделку по Мбаппе.

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Источник — Marca

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