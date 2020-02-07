Монфис вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье

Парень Элины Свитолиной переиграл Адриана Маннарино в трех сетах 

  • 07.02.2020 04:59
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Монфис вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье
© Twitter. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 9) продолжает выступления на турнире ATP в Монпелье, где он посеян под первым номером.

В 1/8 финала парень украинки Элины Свитолиной переиграл соотечественника Адриана Маннарино (ATP 45) в трех сетах – 4:6, 6:1, 6:4.

Теперь в четвертьфинале турнира 7 февраля Монфис сыграет против Норберта Гомбоша (ATP 104) из Словакии.

ATP. Монпелье (Франция)

Мужчины. Одиночный разряд

Пары 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) [1 / WC] – Норберт Гомбош (Словакия)

Грегор Баррер (Франция) – Филип Крайинович (Сербия) [7]

Ришар Гаске (Франция) – Вашек Поспишил (Канада) [PR]

Пьер-Уг Херберт (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) [2]

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Источник — Sport.ua

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