Монфис вышел в 1/4 финала турнира ATP в Монпелье

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 9) продолжает выступления на турнире ATP в Монпелье, где он посеян под первым номером.
В 1/8 финала парень украинки Элины Свитолиной переиграл соотечественника Адриана Маннарино (ATP 45) в трех сетах – 4:6, 6:1, 6:4.
Теперь в четвертьфинале турнира 7 февраля Монфис сыграет против Норберта Гомбоша (ATP 104) из Словакии.
ATP. Монпелье (Франция)
Мужчины. Одиночный разряд
Пары 1/4 финала
Гаэль Монфис (Франция) [1 / WC] – Норберт Гомбош (Словакия)
Грегор Баррер (Франция) – Филип Крайинович (Сербия) [7]
Ришар Гаске (Франция) – Вашек Поспишил (Канада) [PR]
Пьер-Уг Херберт (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) [2]
Источник — Sport.ua
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