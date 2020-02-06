Сергей АТЕЛЬКИН: «Каштру хорошо знает Бенфику»

48-летний экс-форвард «Шахтера», «Боавишты» и сборной Украины Сергей Ателькин поделился ожиданиями от противостояния «горняков» с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Каштру хорошо знает португальский чемпионат в целом и «Бенфику» в частности. Не думаю, что в игре этой команды есть нюансы, о которых не знал бы главный тренер «Шахтера». Эти знания помогут ему при подготовке плана на матч, он разложит все по полочкам своим игрокам. Поэтому с этой точки зрения у «Шахтера» будет небольшое преимущество.

Соберется ли в Харькове полный стадион? Мне бы хотелось. «Шахтеру» все-таки тяжело без своих болельщиков играть. Даже на последнем матче с «Аталантой», мне кажется, могло бы прийти больше болельщиков, и поддержка должна была быть совсем другой. Посещаемость сейчас не зависит от игры команды, потому что она играет не в родных стенах. Харьков приютил «горняков», за что они должны быть безусловно благодарны. Но тяжело в чужом городе найти своего болельщика, хотя посещаемость домашних матчей «Шахтера» намного больше в сравнении с другими командами. Потому что клуб делает все для того, чтобы болельщик, придя на стадион, чувствовал себя комфортно, а футболисты стараются, чтобы люди уходили довольные и с хорошим настроением», — считает Ателькин.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» 20-го февраля.