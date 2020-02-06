Украина U-17 сыграла вничью с Англией

На сборе в Испании сборная Украины U-17 провела контрольный матч с Англией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Далее на сборе команда Александра Петракова еще раз сыграет с англичанами, а также против Бельгии. Сбор проходит в рамках подготовки к решающим матчам отбора Евро-2020.

Украина U-17 - Англия U-17 0:0

Украина: Исенко (Пузанков, 90), Козык, Роман, Мампасси, Булеза, Очеретько (Лебедев, 46), Кононов (Микитишин, 66), Хлань (Капинус, 66), Шубин (Хромей, 77), Денис Шостак (Довгань, 77), Дмитрий Шостак