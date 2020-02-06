ВИДЕО. Селезнев жестко поработал с соперником в спарринге

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев много времени проводит на боксерском ринге.

Селезнев довольно жестко поработал со своим спарринг-партнером.

«Хорошая работа. Никогда не сдавайся!», — написал Евгений в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.