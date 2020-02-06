ВИДЕО. Селезнев жестко поработал с соперником в спарринге

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев много времени проводит на боксерском ринге.
Селезнев довольно жестко поработал со своим спарринг-партнером.
«Хорошая работа. Никогда не сдавайся!», — написал Евгений в Instagram.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пропустишь пару тычков в кабину и сразу стихи писать потянет. А накой оно надо кому то?
Пропустишь пару тычков в кабину и сразу стихи писать потянет. А накой оно надо кому то?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.