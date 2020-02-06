ВИДЕО. Селезнев жестко поработал с соперником в спарринге

Украинский форвард «Бурсаспора» активно занимается боксом

  • 06.02.2020 20:34
  • 1847 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Селезнев жестко поработал с соперником в спарринге
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев много времени проводит на боксерском ринге.

Селезнев довольно жестко поработал со своим спарринг-партнером.

«Хорошая работа. Никогда не сдавайся!», — написал Евгений в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks @emirbuyukdag good job!)never give up 🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 06.02.2020 21:29
    +2
    Правильно Женя, одевай шлем...
    Пропустишь пару тычков в кабину и сразу стихи писать потянет. А накой оно надо кому то?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.02.2020 20:57
    0
    Здоровый бугай!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
    Виктор Астанавитесь, 06.02.2020 20:56
    +1
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:42
    А ты хочешь попробовать ?
    Да легко!Даже с удовольствием.Там турок явно даже первую не включал,так как задачи такой небыло.Ну а кормилец явно в Украину засобирался,вот и выкладыдывает такие беспонтовые ролики.
    Ссылка
    Viktor Pron
    online
    Viktor Pron, 06.02.2020 20:47
    0
    нормальний спарінг без фанатизму
    Ссылка
    Александр Осипов
    online
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:42
    -4
    bonv, 06.02.2020 20:38
    Спаринг-партнер просто не бив Женю
    А ты хочешь попробовать ?
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 06.02.2020 20:38
    +1
    Спаринг-партнер просто не бив Женю
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 06.02.2020 21:29
    +2
    Правильно Женя, одевай шлем...
    Пропустишь пару тычков в кабину и сразу стихи писать потянет. А накой оно надо кому то?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
    Виктор Астанавитесь, 06.02.2020 20:56
    +1
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:42
    А ты хочешь попробовать ?
    Да легко!Даже с удовольствием.Там турок явно даже первую не включал,так как задачи такой небыло.Ну а кормилец явно в Украину засобирался,вот и выкладыдывает такие беспонтовые ролики.
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 06.02.2020 20:38
    +1
    Спаринг-партнер просто не бив Женю
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.02.2020 20:57
    0
    Здоровый бугай!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Viktor Pron
    online
    Viktor Pron, 06.02.2020 20:47
    0
    нормальний спарінг без фанатизму
    Ссылка
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