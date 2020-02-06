Владимир ПРИЕМОВ: «Я открыт к предложениям из Украины»

Украинский форвард находится в поиске новой команды

  • 06.02.2020 20:00
  • 1405 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ПРИЕМОВ: «Я открыт к предложениям из Украины»
© ФК Олимпик Донецк. Владимир Приемов

34-летний украинский форвард Владимир Приемов, последним клубом которого был белорусский «Витебск», восстановился после травмы и ищет варианты продолжения карьеры.

— Связаны ли вы сейчас контрактом с каким-то клубом?
— Нет. Последним моим клубом был «Витебск» из Беларуси. Но так получилось, что я не сыграл в этой команде ни одного матча, потому что получил травму. В итоге была договоренность, что я уеду лечить травму и восстанавливаться, поэтому сейчас нахожусь в поиске новой команды.

— Травма больше не беспокоит?
— Нет, все позади. Сначала лечился в Хорватии, потом был этап в Сербии. Все хорошо, тренируюсь и поддерживаю форму в родной Одессе.

— Была новость, что вас снова зовут поиграть в клуб «Персеполис», в котором вы выступали в 2016-м году.
— Для меня самого это «новость», никаких конкретных разговоров на этот счет и предложений тоже не было.

— В Сингапуре, где вы играли до Беларуси, вас не ждут?
— Кажется, они укомплектованы нападающими, поэтому такой вариант вряд ли возможен.

— Из Украины предложения рассматриваете?
— Если будут, я открыт. Пока что никакой конкретики в отношении дальнейшей карьеры нет. Самое главное, что я уже восстановился и готов играть. Поэтому хочу скорее снова почувствовать вкус футбола.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 06.02.2020 20:29
    0
    Санжар-альо Вова,під'їжджай...8 маршрутка на Брюховичі від гот.Львів)
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 06.02.2020 20:29
    0
    Санжар-альо Вова,під'їжджай...8 маршрутка на Брюховичі від гот.Львів)
    Ссылка
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