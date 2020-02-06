Динамо U-21 крупно уступило бразильской команде

«Динамо» U-21 на сборе в Турции провело контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино», которая выиграла со счетом 3:0.
«Динамо» (U21) - «Гремио Новоризонтино» (U21) - 0:3
«Динамо» (U21): Кучерук - Кузык, Гук, Дьячук, Опанасенко - Глушач, Н. Волошин, Яцык, Исадченко, Близниченко - К. Попов.
На замены выходили: Малыш, Мащенко, Бомащук, Маленков, Рязанцев, Урсулов, игрок на просмотре, Мартин.
Следующий спарринг молодежная команда «Динамо» проведет 10 февраля, а соперником станет команда «Валмиера» U21 из Латвии.
Источник — ФК Динамо Киев
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