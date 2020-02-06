Динамо U-21 крупно уступило бразильской команде

Контрольный матч на сборе в Турции

  • 06.02.2020 20:12
  • 1352 просмотра
  • 3 комментария
Динамо U-21 крупно уступило бразильской команде
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-21 на сборе в Турции провело контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино», которая выиграла со счетом 3:0.

«Динамо» (U21) - «Гремио Новоризонтино» (U21) - 0:3

«Динамо» (U21): Кучерук - Кузык, Гук, Дьячук, Опанасенко - Глушач, Н. Волошин, Яцык, Исадченко, Близниченко - К. Попов.

На замены выходили: Малыш, Мащенко, Бомащук, Маленков, Рязанцев, Урсулов, игрок на просмотре, Мартин.

Следующий спарринг молодежная команда «Динамо» проведет 10 февраля, а соперником станет команда «Валмиера» U21 из Латвии.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.02.2020 20:39
    -2
    Гордые наследники основной команды позорников подрастают. Через пару лет будут заглатывать от Шкендербеу и Лугано
    Ссылка
    Evil
      Evil, 06.02.2020 20:34
    +5
    Forever_young_13, 06.02.2020 20:21
    Фууууууууу. Позорные лохи с голубой помойки
    лохи позорные вчера расширяли узкую подготовку вчера счет напомнить маруся с обьездной?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 06.02.2020 20:21
    -7
    Фууууууууу. Позорные лохи с голубой помойки
    Ссылка
    Evil
      Evil, 06.02.2020 20:34
    +5
    Forever_young_13, 06.02.2020 20:21
    Фууууууууу. Позорные лохи с голубой помойки
    лохи позорные вчера расширяли узкую подготовку вчера счет напомнить маруся с обьездной?
    Ссылка
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