Маркиньос СИПРИАНО: «Прибавляем с каждым днем»

20-летний полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано рассказал о подготовке донецкой команды ко второй части сезона.

«Думаю, спустя две недели сборов все в хорошей физической форме, и вчерашние матчи это показали. В спаррингах важно отработать тактические моменты, почувствовать игру, но и победить тоже приятно. Сегодня была облегченная тренировка, чтобы мы немного отвлеклись от тактики и просто поиграли с ребятами в мяч, а уже завтра продолжим работу. Мы прибавляем с каждым днем и хотим подойти к официальным матчам максимально подготовленными», — отметил Сиприано.