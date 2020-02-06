Маркиньос СИПРИАНО: «Прибавляем с каждым днем»

Бразильский хавбек «Шахтера» доволен подготовкой «горняков» ко второй части сезона

  • 06.02.2020 19:07
  • 586 просмотров
  • 0 комментариев
Маркиньос СИПРИАНО: «Прибавляем с каждым днем»
© ФК Шахтер Донецк. Маркиньос Сиприано

20-летний полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано рассказал о подготовке донецкой команды ко второй части сезона.

«Думаю, спустя две недели сборов все в хорошей физической форме, и вчерашние матчи это показали. В спаррингах важно отработать тактические моменты, почувствовать игру, но и победить тоже приятно. Сегодня была облегченная тренировка, чтобы мы немного отвлеклись от тактики и просто поиграли с ребятами в мяч, а уже завтра продолжим работу. Мы прибавляем с каждым днем и хотим подойти к официальным матчам максимально подготовленными», — отметил Сиприано.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности