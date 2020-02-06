В 2020 году летнее трансферное окно в АПЛ закроется 1 сентября, как и в большинстве других европейских чемпионатов.

В последние несколько лет трансферное окно в АПЛ закрывалось в начале августа, перед стартом чемпионата. Однако теперь английское первенство отказалось от экспериментов.

Решение о переносе трансферного дедлайна было принято на собрании представителей клубов АПЛ.