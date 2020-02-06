В 2020 году летнее трансферное окно в АПЛ закроется 1 сентября, как и в большинстве других европейских чемпионатов.
В последние несколько лет трансферное окно в АПЛ закрывалось в начале августа, перед стартом чемпионата. Однако теперь английское первенство отказалось от экспериментов.
Решение о переносе трансферного дедлайна было принято на собрании представителей клубов АПЛ.
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Источник — BBC
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