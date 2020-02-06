Днепр-1 отправился на второй сбор в Турцию

6-го февраля команда УПЛ «Днепр-1» отправилась на второй сбор в Турцию. Там команда Дмитрия Михайленко проведет 5 спаррингов.
Отметим, что во время первого сбора «Днепр-1» проиграл во всех контрольных матчах.
Вратари: Юрчук, Клищук, Зновенко
Защитники: Логинов, Гуйе, Лопыренок, Сваток, Адамюк, Полевой, Шаповал, Цуриков
Хавбеки: Кравченко, Вакулко, Батагов, Снижко, Когут, Коркишко, Булеца, Назаренко, Чичиков, Ди Франко, Тейлор, Сабатини, Киреев
Форварды: Супряга, Хобленко.
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Источник — СК Днепр-1
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