Фулбек Шахтера Додо получил травму в сборной Бразилии U-23

Правый фулбек «Шахтера» Додо, который в настоящее время в составе сборной Бразилии U-23 ведет борьбу за путевку на Олимпийские игры в Токио, получил травму, по причине чего пропустит как минимум ближайший матч команды против Уругвая.

Додо, начинавший Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ на скамье запасных, вышел в стартовом составе на последний матч бразильцев против Колумбии, но на 75-й минуте был заменен.

Как стало известно, у Додо проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.

Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Додо 11 матчей и 1 забитый мяч.