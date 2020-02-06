Фулбек Шахтера Додо получил травму в сборной Бразилии U-23

Правый фулбек «Шахтера» Додо, который в настоящее время в составе сборной Бразилии U-23 ведет борьбу за путевку на Олимпийские игры в Токио, получил травму, по причине чего пропустит как минимум ближайший матч команды против Уругвая.
Додо, начинавший Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ на скамье запасных, вышел в стартовом составе на последний матч бразильцев против Колумбии, но на 75-й минуте был заменен.
Как стало известно, у Додо проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.
Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.
В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Додо 11 матчей и 1 забитый мяч.
Источник — Sport.ua
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