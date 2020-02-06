Фулбек Шахтера Додо получил травму в сборной Бразилии U-23

Сколько пропустит футболист, пока неизвестно

  • 06.02.2020 16:02
  • 1690 просмотров
  • 2 комментария
Фулбек Шахтера Додо получил травму в сборной Бразилии U-23
© Twitter. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо, который в настоящее время в составе сборной Бразилии U-23 ведет борьбу за путевку на Олимпийские игры в Токио, получил травму, по причине чего пропустит как минимум ближайший матч команды против Уругвая.

Додо, начинавший Предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ на скамье запасных, вышел в стартовом составе на последний матч бразильцев против Колумбии, но на 75-й минуте был заменен.

Как стало известно, у Додо проблемы с левой лодыжкой, по причине чего он даже не тренировался с командой вчера и его присутствие не планируется в ближайшей игре с уругвайцами.

Детальный характер травмы, как и сроки восстановления, станут известны позднее.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Додо 11 матчей и 1 забитый мяч.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 06.02.2020 16:56
    +1
    Бутко убегай, заставят же остаться
    Там в Анталию до аэропорта не далеко. С кадрие на такси можно быстро уехать.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.02.2020 16:31
    -1
    Ну, ниче, Болбат рад будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 16:56
    +1
    Бутко убегай, заставят же остаться
    Там в Анталию до аэропорта не далеко. С кадрие на такси можно быстро уехать.
    Ссылка
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