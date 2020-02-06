Шовковский может возглавить новое Госагенство Украины по спорту

Минкультуры и Минмолодьспорт могут быть вскоре разъединены

  • 06.02.2020 14:55
  • 896 просмотров
  • 1 комментарий
Шовковский может возглавить новое Госагенство Украины по спорту
© ТК Прямой. Александр Шовковский

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта могут быть снова разделены в украинском правительстве. При формировании кабинета Алексея Гончарука объединяли сразу несколько министерств. Ныне идет речь, что большинство из них теперь могут разделить на отдельные ведомства.

На пути стоит Олимпиада-2020, подготовка к которой уже должна идти. Создание министерства может остановить эту работу. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство Украины по спорту, которое будет в сфере управления нынешнего Минкульта.

Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным Украинской Правды, на Банковой рассматривается вариант предложить это место экс-голкиперу киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Шовковскому.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская правда

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.02.2020 15:32
    -1
    Не віддамо Сашка соросовським грантожерам!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности