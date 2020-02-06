Шовковский может возглавить новое Госагенство Украины по спорту

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта могут быть снова разделены в украинском правительстве. При формировании кабинета Алексея Гончарука объединяли сразу несколько министерств. Ныне идет речь, что большинство из них теперь могут разделить на отдельные ведомства.

На пути стоит Олимпиада-2020, подготовка к которой уже должна идти. Создание министерства может остановить эту работу. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство Украины по спорту, которое будет в сфере управления нынешнего Минкульта.

Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным Украинской Правды, на Банковой рассматривается вариант предложить это место экс-голкиперу киевского «Динамо» и сборной Украины Александру Шовковскому.