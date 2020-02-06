Алексей БЕЛИК: «У Карпат тяжелая ситуация»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о том, кто покинет УПЛ по итогам сезона.
— Кто покинет элитный дивизион?
— Жаль, что все решается не на футбольном поле, а за его пределами. Судя по сообщениям, у «Карпат» ситуация тяжелая и с кадрами, и с финансами, хотя клуб с такими традициями должен пребывать в элите.
— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Здесь намного сложнее предугадать. На три места претендует как минимум восемь коллективов. Но опять же, если смотреть на стабильность, то это «Волынь», «Рух». Постепенно поднимается «Ингулец», которому я, наверное, и отдам предпочтение.
Источник — zbirna.com
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